طقس مستقر وشبورة مائية في ختام نوة الغطاس بالإسكندرية

تودع محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، نوة الغطاس التي كانت من المفترض أن تأتي ممطرة ورعدية، لكنها جاءت بطقس مستقر هادئ مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة.

وأشار تقرير لغرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء أن تشهد محافظة الإسكندرية شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر قد تصل لحد الضباب، ومتوقع أن يكون هناك فرصا لسقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية مساء، على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات الليل.

ووفق جدول النوات بميناء الإسكندرية، تنتهى اليوم نوة الغطاس وتبدأ نوة الكرم الممطرة 28 يناير مستمرة لمدة 7 أيام.

وأهابت محافظة الإسكندرية، مجددا، بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

جاء ذلك بناءعلى تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية؛ ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.