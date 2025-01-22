حماس تبارك عملية الطعن في تل أبيب وتدعو لتكثيف العمل المقاوم

قالت حركة حماس، إنها تبارك عملية الطعن التي وقعت مساء اليوم في تل أبيب، قائلة إنّها تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وما دامت جرائمه وعدوانه.

ونعت حماس، في بيان، الشهيد المغربي عبدالقاضي عزيز منفذ العملية، موضحة أنها تأتي كرد طبيعي بعد ساعات من سقوط عشرات الشهداء والجرحى خلال عدوان الاحتلال على جنين، في رسالة بليغة أن الدم بالدم وأن يد المقاومة ستضرب بكل قوة في عمق الاحتلال.

وأضافت أن كل محاولات الاحتلال لكسب إنجاز ميداني في الضفة الغربية، هي محاولات يائسة لن تمحو العار عن جبينه ولن تجلب له ولا لمستوطنيه الأمن، بل ستكون كابوسًا يلاحقه ويزلزل أركانه.

وختمت حماس: «ندعو أبناء شعبنا في الضفة للنفير وتكثيف العمل المقاوم ضد قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين، وإسناد جنين وكل المحافظات التي تتعرض لعدوان الاحتلال بكل وسائل المقاومة الممكنة».

وأصيب 4 أشخاص في عملية طعن بمدينة تل أبيب، الثلاثاء، فيما استشهد منفذ العملية.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن اثنين أصيبا بجروح متوسطة، بينما أصيب الآخران بجروح طفيفة.

ومنفذ العملية شاب مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، يحمل الإقامة الأمريكية الدائمة (جرين كارد)، ودخل إسرائيل قبل ثلاثة أيام.