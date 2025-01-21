طالبان: إطلاق سراح أمريكيين أثنين محتجزين بأفغانستان في صفقة تبادل لسجناء

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية أسفرت عن إطلاق سراح أمريكيين اثنين مقابل شخص من طالبان مسجون مدى الحياة في كاليفورنيا بتهمة الاتجار بالمخدرات والإرهاب.

وجاء الاتفاق في الوقت الذي قام فيه الرئيس السابق جو بايدن، الذي أشرف على الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان في عام 2021، بتسليم السلطة للرئيس العائد دونالد ترامب.

وأشادت حركة طالبان بعملية التبادل باعتبارها خطوة نحو "تطبيع" العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان، لكن من المرجح أن تظل هذه مهمة صعبة لأن معظم دول العالم لا تزال لا تعترف بحكمها .

وأكدت وزارة خارجية طالبان في كابول عملية التبادل، قائلة إن مواطنين أمريكيين لم يتم الكشف عن هوياتهما تم تبادلهما مقابل خان محمد، الذي كان قد صدر حكمان بحقه بالسجن مدى الحياة في عام 2008 .

وفي واشنطن ، يحتفل البيت الأبيض في عهد الرئيس ترامب بإطلاق سراح أمريكيين اثنين تم إطلاق سراحهما في صفقة التبادل مع طالبان بوساطة إدارة بايدن.