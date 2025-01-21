الوكالة الدولية للطاقة تحث على التعاون الدولي لضمان أمن الإمدادات

حثت الوكالة الدولية للطاقة على التعاون الدولي لضمان أمن الإمدادات في ظل الصعوبات التي تواجه سوق الغاز.

وأشارت الوكالة في تقريرها الربع سنوي لسوق الغاز الذي صدر اليوم الثلاثاء في باريس إلى جهود العام الماضي لضمان شفافية السوق ومشاركة البيانات وآليات التعاون من أجل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

ولكن الوكالة حذرت من أنه في الوقت الذي يواصل فيه الطلب عالميا في الارتفاع وتنمو الإمدادات بصورة أكثر بطئا، سوف يظل سوق الغاز الطبيعي مليئا بالصعوبات خلال العام الجاري.

وعلى الرغم من أن وقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية العام لم يمثل بعد خطورة فورية على الإمدادات الأوروبية، قالت الوكالة إن هذا الإجراء قد يرفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا ويفاقم أحوال السوق.

وتعد الأسواق التي تتوسع في آسيا سريعا القوة الدافعة للطلب على الغاز عالميا، حيث نما بنسبة 8ر2% العام الماضي.

وفي نفس الوقت، قالت الوكالة إن نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأقل من المعتاد أدى لنقص الإمدادات، في حين فاقمت ظروف الطقس السيئة من الضغط على السوق.

كما أشارت الوكالة إلى تزايد دور الغاز الطبيعي كبديل للنفط في عدة قطاعات.

وأوضحت الوكالة أنه يتم في الشرق الأوسط، إحراز تقدم في مجال التحول من النفط إلى الغاز في قطاع الكهرباء، في حين تحل الشاحنات التي تعمل بالغاز في الصين محل السيارات التي تعمل بالديزل بصورة متزايدة.