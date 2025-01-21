السكرتير المساعد ببني سويف يشهد حوارا مجتمعيا بتزمنت الشرقية حول ملف التصالح

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف اللواء سامي علام، الحوار المجتمعي الذي عقدته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لتسريع وتيرة العمل بملف التصالح ومتابعة الإجراءات المنفذة لحث وتشجيع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بمقر مجلس قروي تزمنت الشرقية، بحضور علي يوسف رئيس المدينة، وعطا حسن رئيس قرية تزمنت، مهندس رفاعي جودة مديرية الزراعة، والدكتور علاء سعيد مقرر المشاركة المجتمعية والحوار عن ملف التصالح، وجمع من أهالي القرية.

وخلال اللقاء تم استعراض وشرح مزايا قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وإجراءات ومراحل تلقي الطلبات ودورتها المستندية والأوراق المطلوبة لذلك، علاوة على شرح منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات التصالح من المواطنين، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الهامة والحيوية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة لضبط منظومة العمران والبناء وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.

ولفت السكرتير العام المساعد إلى تكليفات المحافظ محمد هاني غنيم، لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح وتعليق بانرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين، والتأكيد على ضرورة تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.