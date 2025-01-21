محافظ سوهاج يبحث مع نائب رئيس قصور الثقافة مستجدات تطوير قصر الثقافة

التقى اللواء د. عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لمناقشة خطط العمل الثقافي وتطوير المواقع الثقافية بالمحافظة.

وتناول اللقاء، مستجدات أعمال الإحلال والتجديد الجارية بفرع وقصر ثقافة سوهاج.

كما تمت مناقشة مقترحات تطوير المناطق المحيطة بقصر الثقافة، وضمان تحقيق أقصى استفادة استثمارية مع الحفاظ على الطابع الثقافي للمكان.

وأكد المحافظ، أهمية تعزيز الأنشطة الثقافية والبنية التحتية الثقافية بالمحافظة، بما يساهم في دعم الحركة الثقافية وتوفير خدمات جديدة للمواطنين.

وحضر اللقاء، الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، ومحمود زين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي، والمهندسة هبة عبدالحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج، ومحمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد، وأحمد فتحي مدير عام ثقافة سوهاج، والمهندس هاشم عبد الرحمن مدير المشروعات بالإدارة العامة للشئون الهندسية، وأحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج.

وعقب اللقاء، أجرى "ناصف"، جولة ميدانية شملت قصر ثقافة سوهاج وقصر ثقافة الطفل؛ لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية بالمواقع الثقافية.

وأكد أن الجولة تأتي ضمن جهود الهيئة لمتابعة المشروعات الثقافية في المحافظات، في ضوء توجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، خلال زيارته الأخيرة لمحافظات الصعيد في أكتوبر الماضي.

كما شملت الجولة، متابعة أعمال الصيانة بالمسرح الرئيسي لقصر ثقافة سوهاج، والتأكد من الالتزام بالمعايير الهندسية والفنية وفق الجدول الزمني المحدد. ومتابعة تطوير البنية التحتية وتجديد واجهات قصر ثقافة الطفل. ووجه نائب رئيس الهيئة، بضرورة تكثيف الأنشطة الثقافية في المواقع المختلفة بالمحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، حتى الانتهاء من أعمال التطوير بشكل كامل.