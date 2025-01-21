صحة مطروح: تطبيق نظام الباكس الإلكتروني لربط وأرشفة فحوصات الأشعة بمستشفى الضبعة المركزي

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمطروح، عن تطبيق نظام الباكس الإلكتروني لربط وأرشفة فحوصات الأشعة بمستشفى الضبعة المركزي.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بمطروح، في بيان إعلامي، أن فكرة هذا النظام تعتمد على تقنية الصور الرقمية للأشعة والتي يتم حفظها بصورة إلكترونية واسترجاعها مرة أخرى بسرعة فائقة لا تتجاوز الثواني المعدودة، مقارنة بالطريقة السابقة لحفظ ملفات الأشعة والتي تتطلب مساحات كبيرة لحفظ ملفات الأشعة ووقتاً طويلاً لاستردادها وإرسالها للعيادات وأجنحة المرضى، فضلا عن ظهورها اللحظي على شاشات الربط في أي موقع أو قسم بالمستشفى وخاصة الطوارئ.

وأكدت أن هذا بدوره خفض وقت انتظار وصول الأشعة، أو الزمن المستغرق لطباعتها والذي كان يؤدي بالتبعية إلى زيادة زمن تقديم الخدمة العلاجية للمرضى، فضلا عن الحفاظ على الأشعة، وتقليل الاعتماد على الأفلام المطبوعة التي قد تتلف مع التداول وتكرار انتقالها باليد.

ويساهم نظام الباكس المحدث في سهولة متابعة الأشعة الخاصة بالمريض لدى احتياجه للمتابعة وخاصة بعد العمليات الجراحية، حيث يعد مستشفى الضبعة المركزي يعد ثالث مستشفى من المستشفيات التابعة للمديرية التي تم تفعيل نظام الباكس الإلكتروني لأرشفة فحوصات الأشعة بها، بعد مستشفى مطروح العام والحمام المركزي، وجارِ العمل على تطبيق النظام بكل مستشفيات المحافظة.