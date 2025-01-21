الجامعة العربية والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك

بحثت جامعة الدول العربية والصين، اليوم الثلاثاء، تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وناقش السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، مع لو هاو مدير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، والوفد المرافق له، في اجتماع بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى 2022، بجانب إمكانية تعزيز التعاون في مجالات تنمية التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، والاستفادة من تجارب الصين الرائدة في هذه المجالات، والفرص والتحديات والأولويات لبناء مشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق.

كما جرى استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، وآخرها الدورة (11) لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة (9) لندوة الاستثمارات المزمع عقدها في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل بالصين، حيث تعد الآلية الأساسية بين الجانبين، وتستهدف مشاركة كل الجهات المعنية الحكومية.

ويشار إلى أنه منذ تأسس منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004، بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني حوالي37 مليار دولار أمريكي، ثم ازداد ليصل إلى حوالي 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، قبل أن يبلغ في عام 2024 حوالي 400 مليار دولار أمريكي، لتحافظ بذلك الصين على وضعها كأكبر شريك تجاري للدول العربية.