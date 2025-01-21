الصين تتعهد بدعم منظمة الصحة العالمية بعد انسحاب واشنطن منها

تعهدت الصين، اليوم الثلاثاء، بدعم منظمة الصحة العالمية، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يوجه الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة الأممية التي انتقدها؛ بسبب تعاملها مع جائحة كورونا.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، إن «دور منظمة الصحة العالمية ينبغي تعزيزه فقط وليس إضعافه».

وأضاف: «إن الصين ستدعم، كما هو الحال دائما، منظمة الصحة العالمية في الوفاء بمسئولياتها، والعمل من أجل الصحة للبشرية».

ووفقًا لوكالة «شينخوا»، أعرب المتحدث أيضًا عن قلق بكين إزاء إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس للمناخ.

ووقع ترامب أمس الاثنين، على أمر انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي كان قد هاجمها في السابق بسبب طريقة مكافحتها لوباء «كوفيد – 19».

وقال ترامب خلال توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض إن المنظمة فشلت في التصرف باستقلالية بعيدا عن «التأثير السياسي» لأعضائها، وهي تطلب من الولايات المتحدة «مدفوعات باهظة بشكل غير منصف، لا تتناسب مع المبالغ التي تقدمها بلدان أخرى أكبر، مثل الصين».

كما وقع الرئيس الأمريكي الاثنين، أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك للمرة الثانية، في خطوة تشكل تحديا لجهود دولية تبذل لمكافحة الاحترار العالمي.

وأعقب ترامب أمره بتوقيع رسالة رسمية موجهة إلى الأمم المتحدة لإبلاغ الهيئة العالمية بأن بلاده تعتزم الخروج من الاتفاق المبرم في العام 2015 والساعي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لتغيّر المناخ.