مسئول عراقي: بغداد سوف تكون فاعلة في حملة إعمار لبنان

قال رئيس اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي للإشراف على تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني، ستار جبار عباس الجابري، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اليوم الثلاثاء، إن بلاده سوف تكون فاعلة في حملة إعمار لبنان.

واستقبل ميقاتي وفداً من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي بهدف الإشراف على تقديم مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني في السرايا اليوم، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال الجابري بعد اللقاء "لا شك أن هناك بعض الدول سوف تكون مساهمة ومشاركة في إعمار لبنان، لكن العراق سوف يكون حاضرا وفاعلا إن شاء الله بهذه الحملة".

وأعلن أن اللجنة سوف تقوم " بإعداد تقرير بالمناطق المنكوبة والمتضررة، وستقوم اللجنة برفع تقريرها إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وهناك توجه للحكومة العراقية لتقديم ما يمكن تقديمه لمساندة الشعب اللبناني، من خلال تبني قطاع معين، سواء كان قطاعا صحيا أو تربويا ، أو تبني منطقة معينة للمساهمة في الإعمار".

وأضاف "العراق علاقته مع الدولة اللبنانية ومع الشعب اللبناني علاقة موروثة وتاريخية، وهناك الكثير من المساعدات التي قدمت في الفترة الماضية، وأيضا هناك توجه، إن شاء الله، وتبنّ واضح وصريح وحقيقي من قبل الحكومة العراقية وكل أطياف الدولة العراقية ومكوناتها لدعم الشعب اللبناني والاستمرار في هذا الدعم بإذن الله تعالى".

وأشار إلى أنه جرى خلال اللقاء مع ميقاتي استعراض " ما قدمه العراق من منح ومساعدات وموقف العراق المبدئي والثابت تجاه الشعب اللبناني خلال الفترة الحرب الظالمة، حيث قدم العراق الكثير من الدعم السياسي والمالي واللوجستي ، وهذا الدعم تضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وسائر المستلزمات."

ولفت إلى أن العراق قدّم " خلال فترة الحرب التي شنت على الشعب اللبناني مساعدات في المجال الطبي والغذائي ، مثلا هناك 320الف طن مساعدات قدم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني".

وتابع " خلال هذه الزيارة تم عرض ما تم تقديمه في الفترة السابقة، وأيضا خطة ما بعد الحرب التي وقعت على الشعب اللبناني، واليوم هذه اللجنة مكلفة بمهمتين ، الأولى تقديم المساعدات الآنية والإغاثية إلى المتضررين من الشعب اللبناني، وكذلك إلى النازحين من الشعب السوري ، وقد جهزت هذه اللجنة ما يقارب 30 الف سلة غذائية سوف تنطلق يوم غد إلى مختلف المناطق في لبنان، لتقديمها إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الظالمة".

يذكر أن الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان أدت إلى تدمير آلاف المنازل والطرقات والمباني والمراكز التجارية، والمراكز الصحية والطبية، قبل أن يتمّ الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.