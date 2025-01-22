تركيا تلقي القبض على رئيس حزب يميني متطرف بتهمة التحريض على العنف

ألقت السلطات التركية اليوم الثلاثاء، القبض على رئيس حزب يميني متطرف معارض بتهمة التحريض على العنف عبر سلسلة من المنشورات المناهضة للجوء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما ذكر حزبه.

واحتجزت الشرطة أوزميت أوزداج، رئيس حزب النصر التركي المناهض للمهاجرين، أمس الاثنين في إطار تحقيق بشأن إساءته للرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب أدلى به في اليوم السابق على احتجازه.

وذكر الحزب أن مكتب رئيس الادعاء العام في اسطنبول، أفرج عن أوزداج في تهمة الإساءة للرئيس لكنه أمر بالقبض عليه بتهمة "التحريض على الكراهية والعدائية بين السكان".

وذكر الحزب أن ممثلي الادعاء قدموا 11 منشورا للسياسي عبر منصة إكس كأدلة ضده. وحمل مكتب المدعي العام أوزداج مسؤولية أعمال الشغب المناهضة للاجئين السوريين التي نشبت في ولاية قيصري بوسط البلاد العام الماضي.