بيت الزكاة والصدقات: مئات الأطنان من المساعدات في طريقها إلى قطاع غزة

قالت الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، إن مئات الأطنان من المساعدات في طريقها إلى قطاع غزة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن كل مؤسسات الدولة تقدم الدعم المطلوب للتحرك من أجل مساعدة الفلسطينيين في القطاع.

وأشارت إلى أن مشاركة كثيفة من دول عربية وإسلامية في قوافل بيت الزكاة والصدقات إلى غزة، مؤكدة أن نظام إدخال المساعدات عبر مصر (من خلال معبر رفح) يتسم بأنه سهل وميسر.

ولفتت إلى أنه منذ إطلاق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مبادرة أغيثوا غزة، حصل بيت الزكاة على دعم هائل من أجل إيصال المساعدات بأسرع وقت، موجهة الشكر للشعب المصري الذي حرص على المشاركة في دعم هذه القوافل.

ونوهت بأن بيت الزكاة تلقى مساهمات من أشخاص غير مسلمين من دول أجنبية ما يؤكد البعد الإنساني في هذه المبادرة، مشددة على أن هناك حرصًا كبيرًا على تلبية احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

وكان شيخ الأزهر قد وجه بسرعة تسيير القوافل الإغاثية الإنسانية إلى قطاع غزة عَقب تطبيق قرار وقف إطلاق النار.

وأكد البيت دخول القافلة الإغاثية التاسعة للفلسطينيين، ضمن الحملة الدولية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين».

وأعلن بيت الزكاة والصدقات، دخول القافلة التاسعة بالتزامن مع وقف العدوان على غزة، والقافلة مكونة من 200 شاحنة عملاقة محمَّلة بآلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية العاجلة، التي تشمل خيامًا وبطاطين وألحفة ومراتب للنازحين ومواد غذائية؛ تمهيدًا لتوزيعها على الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في جميع مدن القطاع؛ لحين بدء مرحلة إعمار غزة وعودة النازحين لبيوتهم.