متحدث فتح: نتنياهو يستغل انشغال العالم بوقف إطلاق النار في غزة ويصعد عسكريا بالضفة الغربية

ندد الدكتور ماهر نمورة المتحدث باسم حركة فتح، بقرار رفع العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين الذين مارسوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، والذي اتخذه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مع جملة من القرارات، بعد تنصيبه مباشرة أمس الاثنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن «هذا القرار يعطي شرعية للجماعات اليمينية المتطرفة؛ لممارسة المزيد من أعمال العنف ضد الأهالي في الضفة، من قتل للفلسطينيين وحرق واعتداء على المنازل».

وذكر أن «نتنياهو استغل انشغال العالم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وهدد الأهالي في الضفة الغربية بالقيام بعملية عسكرية»، مشددًا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي ضد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

ولفت إلى اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين من قرى ومخيمات بالضفة الغربية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 60 شخصًا من قرية عزون بالأمس.

وأكد أن السلطة الفلسطينية حذرت من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي يعزل الضفة بإنشاء عشرات البوابات الحديدية، والتي وصلت إلى 700 حاجز حتى الآن.