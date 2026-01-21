أصدرت دار الشروق للنشر والتوزيع الطبعة الثامنة من كتاب «حكايات الليثي» للإعلامي الدكتور عمرو الليثي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الطبعات السابقة، والتي نفدت فور صدورها. ويتوافر الكتاب حاليًا بجميع منافذ دار الشروق، كما يشارك ضمن إصداراتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ويضم كتاب «حكايات الليثي» أسرارًا ووثائق نادرة من حياة حافلة بالإبداع، يرصد من خلالها المؤلف كواليس وأحداثًا خاصة بكبار المبدعين الذين صنعوا بهجة الفن المصري ورسموا ملامح مصر الجميلة. ويأتي الكتاب بوصفه شهادة مهمة على قوة مصر الناعمة، تلك البقعة المضيئة التي خطفت أنظار العالم العربي واحتضنت المواهب، حتى تحولت إلى نجوم ساطعة في سماء الفن والثقافة.

ويستهل د. عمرو الليثي الفصل الأول بحوار مطوّل جمعه بعمه المنتج الكبير، الملقب بـ«شيخ المنتجين» جمال الليثي – رحمه الله – يستعرض فيه بداياته وكواليس رحلته الطويلة في عالم السينما، وحكايات أفلام زمن الفن الجميل، إلى جانب مواقف فنية وإنسانية مع والده المنتج الراحل ممدوح الليثي أثناء إنتاج عدد من أعظم أعمال الدراما المصرية، من بينها مسلسلا «العائلة» و**«رأفت الهجان»**.

كما يتضمن الكتاب كشف أسرار مثيرة عن نجوم السينما والدراما المصرية، والعلاقة القوية التي جمعت بين المنتج الكبير جمال الليثي والمنتج رمسيس نجيب، وكواليس إنتاج أشهر أفلام إسماعيل ياسين، وانطلاقة السندريلا سعاد حسني من خلال فيلم «إشاعة حب»، وسر مكالمتها الشهيرة للعندليب عبد الحليم حافظ.

ويرصد «حكايات الليثي» أيضًا قصة فيلم «صراع في النيل» والتصوير الخارجي في نهر النيل من سوهاج إلى القاهرة، وكواليس فيلم «للرجال فقط» وكيف جمع الليثي بين نادية لطفي وسعاد حسني، وأسرار فيلم «الزوجة 13» وترشيحه للمنافسة في مهرجانات عالمية، وكيف حُرم رشدي أباظة من الجائزة، إلى جانب كواليس تُنشر لأول مرة عن أفلام «ثرثرة فوق النيل»، و**«الكرنك»** وردود الأفعال القوية التي أثارها، و**«القاهرة 30»** الذي أبهر العالم.

كما يتناول الكتاب أسرار فيلم «العنب المر»، وحكايات خاصة عن الفنان الكبير يوسف وهبي في «الحياة والموت»، وصولًا إلى فيلم «الزوجة الثانية» الذي أحدث انقلابًا فنيًا في تاريخ السينما المصرية.