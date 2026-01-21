 مصدر قضائي: نادي القضاة يبحث ما يثار حول المساس باستقلال القضاء.. ولم يدعو لجمعية عمومية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 4:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مصدر قضائي: نادي القضاة يبحث ما يثار حول المساس باستقلال القضاء.. ولم يدعو لجمعية عمومية

محمد جمعة
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 4:26 م

أكد مصدر قضائي أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيعقد اجتماعه العادي اليوم، وعلى رأس أجندته بحث ما يُثار من "شائعات" قد تمس من استقلال القضاء وصلاحياته.

وذكر المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن مجلس إدارة النادي تواصل مع بعض الجهات المسئولة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى، والذي نفى لهم اتخاذ أي قرارات تمس من استقلال القضاء.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي لم يتخذ أي موقف تصعيدية حتى الآن، ولم يوجه أي دعوة للجمعية العمومية، وإنما طالب باصطفاف القضاة فقط، حتى يتم حسم ما يثار من شائعات.

وأثير في أروقة القضاء أنباء عن تقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات داخل منظومة القضاء، وعلى إثر ذلك دعا مجلس إدارة نادي القضاة أعضائه للاصطفاف والمداولة والتشار في هذه المسألة بدءًا باجتماع اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك