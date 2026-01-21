أكد مصدر قضائي أن مجلس إدارة نادي قضاة مصر سيعقد اجتماعه العادي اليوم، وعلى رأس أجندته بحث ما يُثار من "شائعات" قد تمس من استقلال القضاء وصلاحياته.

وذكر المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن مجلس إدارة النادي تواصل مع بعض الجهات المسئولة، وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى، والذي نفى لهم اتخاذ أي قرارات تمس من استقلال القضاء.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي لم يتخذ أي موقف تصعيدية حتى الآن، ولم يوجه أي دعوة للجمعية العمومية، وإنما طالب باصطفاف القضاة فقط، حتى يتم حسم ما يثار من شائعات.

وأثير في أروقة القضاء أنباء عن تقليص صلاحيات مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات داخل منظومة القضاء، وعلى إثر ذلك دعا مجلس إدارة نادي القضاة أعضائه للاصطفاف والمداولة والتشار في هذه المسألة بدءًا باجتماع اليوم.