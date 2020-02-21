مواطنون من شرق ألمانيا يتضامنون مع ضحايا «هاناو» بعد مرور 4 أشهر على حادث مدينتهم

نظم حوالي 350 شخصا بمدينة هاله شرقي ألمانيا مسيرة تضمنت دقيقة صمت للتضامن والتعاطف مع ذوي ضحايا الحادث الذي تعرض له عدد من سكان مدينة هاناو بولاية هيسن أمس الأربعاء.

ودعا إلى تنظيم المسيرة مساء أمس الخميس في ميدان السوق بالمدينة مبادرات عدة مثل التحالف ضد اليمين.

وقالت متحدثة باسم المسيرة: "نشعر بالصدمة العميقة لأسباب منها تشابه ما حدث بهجوم هاله".

وقال رئيس الجالية اليهودية ماكس بريفوروتسكي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على هامش المسيرة إن هاناو شهدت هجوما تشبه أسبابه أسباب هجوم هاله، وهي الكراهية والفكر اليميني.

كان شخصان قد قتلا وأصيب آخران بجروح بالغة في هجوم نفذه رجل في شهر أكتوبر الماضي على كنيس في مدينة هاله الألمانية بمناسبة يوم الغفران، أبرز المناسبات اليهودية.