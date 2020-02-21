أيرلندا تقف على أعتاب أزمة سياسية بعد عجز البرلمان عن اختيار رئيس وزراء جديد

فازت زعيمة حزب شين فين الجمهوري اليساري ماري لو ماكدونالد بأعلى الأصوات داخل البرلمان أمس الخميس، لكنها لم تحصل سوى على تأييد 45 نائبا، لتعجز بشكل كبير عن تأمين عتبة التأييد المطلوبة، التى تتيح لها تشكيل الحكومة، وهي ثمانين نائبا بالمجلس.

ويبدو أن الأزمة السياسية منذ انتخابات الثامن من فبراير ستستمر، حيث فشل أيضا زعيما حزب فين جايل الحاكم وهو من الوسط ليو فارادكار، وحزب فيانا فيل المعارض من يمين الوسط مايكل مارتن.

وحصل فارادكار على تأييد 36 عضوا، ومارتن على 41 صوتا.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته فارادكار إنه سيقدم استقالته للرئيس، لكنه سيستمر كرئيس لحكومة تيسير أعمال.

كما تم ترشيح ايمون ريان زعيم حزب الخضر الذي فاز بـ 12 مقعدا في الانتخابات العامة، لكنه أخفق في انتخابات رئيس الوزراء.

وكسر شين فين شكل النظام السياسي في أيرلندا في الانتخابات عندما أدت القفزة في تأييده إلى ترك الحزبين المهيمنين على السياسة بشكل تقليدي وهما فاين جايل وفيانا فيل بدون مقاعد كافية لتشكيل حكومة أغلبية.

ولا تزال جهود تشكيل حكومة تشهد جمودا بعدما استبعد الحزبان الرئيسيان أي ائتلاف مع شين فين، الذي هدفه إيجاد أيرلندا موحدة.

وعلى الرغم من حصول شين فين على النسبة الأعلى في التصويت الشعبي، لم يقدم مرشحين بما يكفي لحصد أكثر من 37 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 160 مقعدا، والمعروف باسم "ديل".

وفاز فيانا فيل بـ 38 مقعدا وفاين جايل بـ 35 مقعدا. واختار مارتن زعيم فيانا فيل مجموعة قيادة يوم الأربعاء لإجراء مفاوضات مع أحزاب أخرى وأعضاء مستقلين "لتطوير خطة عمل سياسية متفق عليها للتعامل مع عدد من الأزمات التي تواجه البلاد".

ويبحث شين فين إمكانية تشكيل حكومة مع أحزاب أصغر ونواب مستقلين.

ومع التئام مجلس "ديل" الثالث والثلاثين اليوم الخميس، تمت إعادة انتخاب سين أو فيرغيل من حزب فيانا فيل رئيسا للمجلس، متفوقا على المرشح المستقل دينيس نوتين.

وتم الآن تأجيل جلسات "ديل" لمدة أسبوعين، وهي فترة من المتوقع أن تتكثف فيها مفاوضات تشكيل الحكومة.