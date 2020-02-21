افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قصر ثقافة توشكى بعد تنفيذ عملية إحلاله وتجديده بتكلفة وصلت إلى 33 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ونائب نصر النوبة ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب، بجانب القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

وعقب الافتتاح تفقدت الوزيرة والمحافظ، مكونات وأقسام قصر ثقافة توشكى، والذي يخدم أهالي 7 قرى، ويعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث يعود تاريخه إلى عام 1964، وكان توقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.

ووجهت وزيرة الثقافة، أثناء زيارتها في العام الماضي لموقع القصر بسرعة إنهاء أعمال إحلاله وتجديده، واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له وهى 1245 م2، ويضم القصر مسرح يسع نحو 180 كرسيًا، وغرفة خلع ملابس ملحقة به، فيما يشمل الدور الأرضى مكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا معلومات، وقاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية، بجانب غرف الفنانين والإداريين، بينما يشمل الدور الأول قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط، بالإضافة إلى خدمات لذوي القدرات الخاصة.

كما حرصت على التعرف والاستماع لمختلف المواهب التي يتمتع بها أطفال وشباب القصر، مطالبة مسئولي الثقافة بدراسة التوسع في تنظيم دورات تدريبية متخصصة بمجال الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المسابقات الأدبية والفنية من أجل تحفيز وتشجيع النشء والشباب وإتاحة الفرصة لهم لاكتشاف مواهبهم وصقل مهاراتهم ورعايتهم بالشكل الأمثل ليكون قصر الثقافة بحق مركز للإشعاع التنويري والفني لخدمة أبناء القرية بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة.

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية، بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم واهتمامها الكبير لدعم المنظومة الثقافية والفنية بأسوان عاصمة الاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء سواء بتطوير وإنشاء المواقع الثقافية المختلفة، أو بإطلاق العديد من الإنشطة والفاعليات، والتي يأتي على رأسها حالة الزخم الفني والثقافي الكبيرة التي تحتضنها مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة حاليًا للاحتفال بالظاهرة الفلكية الفريدة لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بأبو سمبل.