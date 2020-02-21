الجنايني: قبلت رأس وليد سليمان لتهدئته

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فسر عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تقبيله لرأس وليد سليمان لاعب الأهلي أثناء تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري.

وقال الجنايني، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "إم بي سي مصر": "قمت بتهدئة وليد سليمان عقب اللقاء خلال المشادة التي حدثت، وكان في حالة عصبية كبيرة، وقبلت رأسه لأهدئه".

وأضاف: "الزمالك والأهلي لعبا مباراة رائعة انتهت بركلات الجزاء ومبروك للفارس الأبيض، واحتفلت بالفريق الفائز بحرارة مثلما حدث مع الأهلي في برج العرب".

واختتم حديثه، موجهًا رسالة لأندية الدوري، قائلًا: "أنتم أساس المنظومة الرياضية، لو تريدون أن ننظم كرة قدم جيدة يجب أن نتعاون".