ارتفاع أرباح «أليانز» الألمانية للتأمين وإدارة الأصول في الربع الأخير

حققت شركة "أليانز إس إي" الألمانية للتأمين وإدارة الأصول ارتفاعا في صافي أرباحها المنسوبة إلى حملة الأسهم خلال الربع السنوي الأخير بنسبة 5ر9 بالمئة لتصل إلى 86ر1 مليار يورو مقابل 70ر1 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى ارتفاع في النتائج غير التشغيلية.

وارتفع العائد على سهم الشركة إلى 44ر4 يورو مقابل 94ر3 يورو العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن تصل عائدات التشغيل خلال العام الجاري إلى 12 مليار يورو، مع زيادة أو نقص بقيمة 500 مليون يورو، مقابل تقديرات سابقة بقيمة 5ر11 مليار يورو، مع زيادة أو نقص بقيمة 500 مليون يورو.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية خلال الربع الأخير بقيمة 75ر2 مليار يورو، مقابل 77ر2 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفع إجمالي عائدات الشركة خلال الربع السنوي بنسبة 7 بالمئة إلى 5ر35 مليار يورو، مقابل 2ر33 مليار يورو العام الماضي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة أليانز قولها إنها سوف تبدأ تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة 5ر1 مليار يورو، مما قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم التي أعادت الشركة شرائها منذ عام 2017 إلى تسعة مليارات يورو، بعد أن نفذت الشركة أربعة برامج لاسترداد أسهمهما خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت قيمتها مجتمعة 5ر7 مليار يورو.