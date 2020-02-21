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أعلن نادي المصري البورسعيدي، تعيين طارق العشري مديراً فنياً لفريق الكرة خلفاً لإيهاب جلال، والذي تقدم باستقالته في الساعات الأخيرة الماضية.

وسادت حالة من الغضب داخل بورسعيد معقل النادي المصري عقب نهاية مباراة المقاولون العرب والهزيمة برباعية ليودع كأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للمصرى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحبوا معنا بالكابتن طارق العشري مديرًا فنيًا للفريق الأول للكرة بالنادي المصري".

ووافقت إدارة المصري على طلب العشري بتشكيل جهازه المعاون والذي يضم محمود عطا مدرب عام وأحمد العشري مدرب مساعد وأيمن بسيوني مدربا لحراس المرمى والدكتور عبد الحميد كامل مخطط للأحمال وإصابات الملاعب والدكتور شادي السعدني طبيبا للفريق وثنائى الجهاز الادارى محمود جابر ومحمد عوض على أن يبدأ الجهاز الجديد مهام عمله فى الرابعه عصر غدا السبت على ستاد بورسعيد.

وكان مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية قد وافق على استقالة إيهاب جلال المدير الفني بسبب سوء نتائج الفريق الأول خلال الفترة الماضية.

ويقع المصري في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة من 16 مباراة.