العراق تمنع دخول المسافرين الإيرانيين من المنافذ الحدودية كافة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، أمس الخميس، عن منع دخول المسافرين الإيرانيين من جميع المنافذ الحدودية، فيما شددت على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية، حسبما أفادت موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وقالت الهيئة في بيان إن: "رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي شارك في الاجتماع الخاص للجنة الأمر الديواني (55) لعام 2020 والمعني بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار مرض فيروس كورونا".

وأضافت الهيئة أن "الاجتماع ناقش الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتنسيق الجهود المشتركة لاتخاذ الإجراءات الكفيلة للتصدي لهذا المرض"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ جملة من القرارات منها منع دخول المسافرين الإيرانيين لمدة ثلاثة أيام من كافة المنافذ الحدودية، ويستثنى من الدخول المسافرين العراقيين لحين الوقوف على آخر المستجدات وكذلك ضمان استمرارية دخول البضائع من كافة المنافذ الحدودية والتأكيد على إخضاع العراقيين العائدين من إيران لإجراءات وزارة الصحة العراقية".