القوي العاملة: بدء تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

شاركت وزارة القوى العاملة، أمس الجمعة، في ورشة عمل لبدء تفعيل دور الوزارة في "الخطة الوطنية لمكافحة أسوا أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025"، والتي نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على مدار يومين، بحضور ممثلين عن الوزارة من إدارات تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية وشئون المرأة والطفل، ومركز التدريب الإداري والتنمية، وعلاقات العمل، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية، وشئون المديريات، والتدريب المهني.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن الورشة تضمنت عددا من الفعاليات للتعريف بالخطة، وتحديد أدوار البرامج المعنية وذات الصلة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومحاور عمل الوزارة داخل الخطة، فضلا عن مناقشة وضع خطة اعلامية وحملات والتوعية حل المشكلة، ورصد المعوقات المتوقع حدوثها في أثناء قيام الوزارة بأدوارها لمناقشتها والعمل على إزالتها، فضلاً عن وضع الخطة التنفيذية للوزارة خلال2020.

من جانبها قالت وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية آمال عبد الموجود، إن الخطة تم إطلاقها عام 2018، منوهة بأنه يجري تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء علي عمل الأطفال في مصر.

وأضافت عبد الموجود، في تصريحات لها أمس، أنه يشارك كذلك في تنفيذ الخطة العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلي مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة وتحقيق هدفها في القضاء على أسوأ اشكال عمل الأطفال في مصر.