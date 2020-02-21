هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال تحدد موعدا نهائيا لباكستان للالتزام بمحاربة تمويل الإرهاب

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أعلنت هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال اليوم الجمعة أنها حددت موعدا نهائيا آخر لباكستان من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة للرقابة على تمويل الإرهاب أو التعرض لعقوبات مالية.

وقالت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف" إن باكستان سوف تظل على قائمة المراقبة الخاصة بها إلى حزيران/ يونيو، عقب اجتماع استمر لمدة أسبوع في العاصمة الفرنسية باريس.

وحذر الكيان الحكومي العالمي من أنه سيخفض تصنيف البلاد من التصنيف الرمادي الحالي إلى التصنيف بقائمة سوداء أكثر عقابية إذا لم يتم الالتزام بتوصياتها.

وتتهم باكستان وجيشها في كثير من الأحيان بإيواء مسلحين إسلاميين لاستخدامهم كوكلاء ضد منافستها الإقليمية الهند وأفغانستان المجاورة.

وكانت تتمتع جماعات مثل طالبان بالحرية في جمع الأموال إلى أن بدأت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي في الضغط على البلاد لاعتماد ضوابط أفضل.

وفي أحدث بياناتها ، قالت المجموعة إن باكستان يجب أن تحرز تقدما كبيرا ومستداما في تعقب وتوقيع جزاءات على الأفراد والجماعات المتورطة في تمويل الإرهاب.

وأضافت أن الإخفاق في اتخاذ إجراء سيدفعها إلى تقديم مشورة إلى دولها الأعضاء وشركائها بإعادة النظر في العلاقات والمعاملات المالية مع باكستان.