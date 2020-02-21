محافظ المنيا يتفقد عددا من المشروعات الإنتاجية لبحث تطويرها

شملت مصنع التغذية المدرسية ومجمع المخابز



تفقد أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الجمعة، عددا من المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة، ضمن خطة المحافظة لدفع العمل في جميع المشروعات والعمل على إيجاد مقترحات لاستغلال تلك المشروعات لخدمة أهالي المنيا.

رافق المحافظ خلال جولته نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والمهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة المنيا.

وتابع المحافظ مجمع المخابز المطور بالمنطقة الصناعية بالمطاهره بشرق النيل، وذلك لدراسة إمكانية الاستفادة منه.

وأكد المحافظ أهمية الاستفادة من جميع المشروعات الإنتاجية، وبحث سبل تطويرها والوقوف على المعوقات التي تواجهها، مشددا على ضرورة تذليل العقبات والمشكلات الخاصة بتلك المشروعات ووضع حلول جذرية لها.

وتابع المحافظ، العمل داخل مصنع التغذية المدرسية التابع لديوان عام المحافظة، بالمنطقة الصناعية ، حيث اطمئن على سير العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، والتأكد من الالتزام بالقوانين وتحقيق الانضباط.

وتابع المحافظ، خلال جولته مراحل إنتاج الفطيرة المدرسية بهدف التأكد من جودتها بالإضافة للتعرف على أقسام العمل داخل المصنع من بداية تشكيل الفطيرة المدرسية حتى قسم التغليف والتعبئة وقسم توزيع المنتج داخل السيارات الخاصة بنقل المنتج للمدارس.

وأكد المحافظ أهمية وضع خطة شاملة لتطوير المشروعات المتعثرة لدفع عجلة الإنتاج، وطالب ببذل المزيد من الجهد والأمانة في العمل، ليتحقق النجاح بتكاتف الجميع للنهوض بتلك المشروعات الإنتاجية.