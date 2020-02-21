الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق جميع رحلاتها لإيران

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية بتعليمات من وزارة الصحة، والإدارة العامة للطيران المدني توقيف تشغيل جميع رحلاتها إلى جمهورية إيران الإسلامية، اعتبارا من أمس الخميس وحتى إشعار آخر نظراً لاكتشاف عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور.

وأضافت الخطوط الجوية "الكويتية"، في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن ذلك يأتي "تحاشيا لأي احتمال بانتقال المرض بين الركاب، آملين للجميع الصحة والسلامة".

وأوصت وزارة الصحة الكويتية في بيان سابق اليوم الخميس بعدم السفر إلى مدينة قم الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي، وذلك بعد ظهور عدد من الإصابات بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) هناك، وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به.

وقالت الوزارة في البيان إن التوصية جاءت بناء على آخر تطورات انتشار الفيروس عالميا وتسجيل وفيات جراء الإصابة به في مدينة قم.

وأوضحت أنه انطلاقا من حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين ستقوم بـ "تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين من مدينة قم حتى يتم التأكد من عدم حملهم للفيروس".