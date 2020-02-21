وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء يكرم رئيس قسم الاستحقاقات

كرم محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أمس الخميس، محمد محمود أبو المعاطي، رئيس قسم الاستحقاقات بمديرية التربية والتعليم، وذلك تقديرًا لدقته وإخلاصه في عمله.

وقال «عقل»، إن المديرية حريصة على تشجيع النماذج المخلصة والمتميزة التي تعطي المثل والقدوة لزملائهم، وذلك في إطار الاهتمام بتحفيز وتشجيع العاملين الأكفاء في مجال عملهم.

وأكد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الجهات المختصة أشادت بالدقة والكفاءة التي يتمتع بها رئيس قسم الاستحقاقات، في مهامه الوظيفية وأنه من حقه أن ينال التكريم والتقدير على تلك الشهادة المشرفة له وللمديرية.

من جانبه قدم رئيس قسم الاستحقاقات، الشكر والتقدير لوكيل الوزارة، على دعمه وتكريمه، معربًا عن سعادته بتلك اللفتة الكريمة، وأن هذا التكريم يضاعف عليه عبء المسؤولية، ويتطلب منه بذل مزيد من الجهد والعمل حتى يحافظ على تلك الثقة.