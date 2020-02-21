شركة أمريكية تعلن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد

أعلنت شركة (جريفيكس) الأمريكية توصلها للقاح جديد، وقد يكون الأول من نوعه، مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة (جريفيكس) - التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، - "إن مختبراتها أتمت للتو تطوير لقاح مضاد للفيروس الذي فتك بحياة الآلاف حول العالم، خلال فترة زمنية قصيرة"، مضيفة أن اكتشافها بات جاهزا لاختباره على الحيوانات، قبل أن يتم اختباره على البشر.

يأتي إعلان الشركة عن اللقاح الجديد، في وقت يشهد العالم تنافس عشرات الجهات الطبية بشأن تطوير لقاح سريع وفعال يمكنه الوقوف في وجه الفيروس القاتل.