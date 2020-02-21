بحث مشاركون في اجتماع ثلاثي أمس الخميس، بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين برئاسة رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام الجنرال ستيفانو ديل كول، الوضع على الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل، وعرض الجيش اللبناني خلاله الخروقات الإسرائيلية.

وركّزت المناقشات "على الوضع على طول الخط الأزرق والانتهاكات الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل في نطاق ولاية اليونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأعرب الجنرال ديل كول عن تقديره إزاء "عمل الأطراف الإيجابي مع اليونيفيل، الذي أسهم في استمرار الاستقرار على طول الخط الأزرق في ظلّ السياق الإقليمي المضطرب" ودعا الأطراف إلى زيادة استخدام آليات الاجتماع الثلاثي والارتباط التي تضطلع بها اليونيفيل؛ لمعالجة أي قضية أو هاجس من أجل الحدّ من نطاق أي سوء فهم يمكن أن يسبب توترات أو حوادث".

وكرر ديل كول "دعوته للأطراف لإبلاغ اليونيفيل بشكل مسبق وكافٍ، عن جميع الأنشطة المنوي القيام بها على طول الخط الأزرق".

من جهته، عرض الجيش اللبناني للخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً في الاجتماع الثلاثي.

وشدّد الجانب اللبناني"على وجوب انسحاب العدو الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة، وهي: المنطقة المتاخمة للخط الأزرق، مزارع شبعا، تلال كفر شوبا والقسم الشمالي في قرية الغجر، والبقعة (بي 1) المحتلة في رأس الناقورة. وأعاد التأكيد على ضرورة إدراج هذه البقعة المحتلة في التقارير والقرارات الأممية القادمة أسوة بباقي المناطق المحتلة المذكورة".

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الثلاثية تعقد بانتظام تحت رعاية اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.