رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بيلاروسيا التعاون المشترك

الخشت: نسعى للتعاون مع الجامعات العالمية في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي لها



بحث محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئيس جامعة بيلاروسيا الحكومية البروفيسور أندريا كارول، أوجه التعاون المشترك بين الجامعتين في المجالات الأكاديمية والبحثية وبخاصة مجالات الزراعة والهندسة.

وناقش الطرفان، اليوم، عددًا من الموضوعات، من بينها عقد درجات علمية مشتركة في بعض الكليات، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة هدى أبو شادي وكيل كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي.

وأكد الخشت خلال اللقاء، اهتمام جامعة القاهرة بالتعاون الأكاديمي والبحثي والثقافي مع الجامعات ومراكز البحوث العالمية خاصة في ظل سعي الجامعة لإنشاء الفرع الدولي القائم على البرامج المشتركة والدرجات العلمية المزدوجة.

واستعرض الخشت، مكانة جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية المرموقة، وتحقيقها قفزة غير مسبوقة نتيجة السياسيات المتبعة في مجال النشر الدولي والتي من بينها إصدار مجلة جامعة القاهرة للعلوم الإنسانية والاجتماعية JHASS، واتخاذ حزمة من الإجراءات لتطوير منظومة البحث العلمي ورفع مستوى المعامل، ومضاعفة امتيازات أعضاء هيئة التدريس ممن لهم إسهامات دولية، إلى جانب تمويل الجامعة للأبحاث العلمية المختلفة.

من جانبه، أعرب رئيس جامعة بيلاروسيا عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة، وعن رغبته في فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة القاهرة، لا سيما أن جامعة القاهرة تشترك مع جامعة بيلاروسيا في تخصصات عديدة.

ووجه رئيس جامعة بيلاروسيا، الدعوة لرئيس جامعة القاهرة لزيارة رسمية للجامعة، موضحًا أن جامعة بيلاروسيا تُعد واحدة من أهم المؤسسات التعليمية وتتكون من 23 كلية و32 معهدا و6 مؤسسات للبحث العلمي، وتحتل ترتيبًا متقدمًا داخل التصنيفات العالمية المختلفة، ولديها 550 اتفاقية تعاون مع 58 جامعة من مختلف دول العالم.