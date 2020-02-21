هجوم هاناو يلقي بظلاله على حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائي الدولي

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افتتح ماريت ريسنبيك وكارلو شاتريان رئيسا مهرجان برلين السينمائي الدولى"برليناله"مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة السبعين للمهرجان، بحفل عرض أزياء بميدان بوتسدام.

يعقب هذا الحفل عرض فيلم الافتتاح "ماي سالينجر يير" من إخراج فيليب فالاردي.

يؤدي أدوار البطولة الرئيسية في هذا الفيلم كل من مرجريت كوالي (بطلة فيلم أبون أتايم إ ن هوليوود")، وسيجورني وفيفر (بطلة فيلم ألين").

يعتبر مهرجان برلين "برليناله" من أهم مهرجانات الأفلام في العالم بعد مهرجان كان والبندقية.

يستمر عرض أفلام المهرجان البالغة 340 فيلما حتى الأول من مارس المقبل ويدخل 18 منها المنافسة على الفوز بجائزة الدب الذهبي.

كان المهرجان أقام تأبينا في بدايته لضحايا الهجوم الإرهابي في هاناو بولاية هيسن والذي يعتقد أن دوافعه عنصرية.

ووقف جميع المشاركين في حفل افتتاح المهرجان دقيقة صمت على أرواح الضحايا الهجوم.