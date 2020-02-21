الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف العمليات العسكرية بإدلب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية

طالب قادة الاتحاد الأوروبي، بوقف العمليات العسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا.

ودعا القادة - في بيان مشترك عقب قمة ببروكسل، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، - كل الفاعلين إلى وقف القتال فوراً والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل مباشر وبدون عوائق إلى جميع المحتاجين إليها، كما طالب قادة الاتحاد الأوروبي في بيانهم بوقف دائم لإطلاق النار وبتوفير ضمانات لحماية المدنيين.

وختم القادة الأوروبيون بيانهم بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الوضع في سوريا حتى تتم محاسبة منتهكي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.