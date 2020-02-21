عضو الغرف السياحية: تحسين الخدمات المقدمة للسائحين تساهم فى زيادة الإقبال

قال أشرف صحصاح عضو اتحاد الغرف السياحية ورئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بكفر الشيخ، إن الفترة المقبلة، ستشهد الارتقاء بمنظومة السياحة، من خلال الاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للسائح، والاهتمام بالمعالم السياحية والتراثية والترفيهية.

وأشار إلى أن الارتقاء بجودة الخدمات يساهم فى زيادة تكرار زيارة السائحين لمصر، وكذلك لا بد من الاهتمام بتقديم الدعم والمساندة في تطوير البنية التحتية من طرق ومياه ووسائل نقل وغيرها وقوانين وتشريعات محفزة لدعم وتنشيط السياحة المصرية بشكل عام.

وأضاف صحصاح فى تصريحات صحفية، أن محافظة كفر الشيخ، تتمتع بمقومات سياحية متميزة لم يتم استغلالها حتى الآن الاستغلال الأمثل، حيث إن الآثار والمواقع السياحية في المحافظة لا تحظى بالمكانة اللائقة بها، لافتا إلى أن أعضاء شعبة السياحة بالغرفة التجارية أعدوا خطة سيجرى تنفيذها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة للارتقاء بالمنتج السياحى بكفر الشيخ.

وتابع أن كفر الشيخ تتميز بمنتجات سياحية وأثرية متنوعة، مثل تل الفراعين الذي يضم الآلاف من القطع الأثرية، ومدينة فوه الأثرية، وما بها من 365 مسجد والأثار المتبقية من مصنع الطرابيش، بالإضافة إلى كنيسة السيدة العذراء بسخا وغيرهم، لافتا إلى أنه سيتم وضع خطة للنهوض بهذه المنتجات السياحية والآثرية وجذب السياح لهذه المواقع، بهدف تحقيق إيرادات متميزة ووضع المحافظة على خريطة السياحة المصرية والعالمية أيضا.

كان المهندس حاتم عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في كفر الشيخ، أعلن أن انتخابات شعبة السياحة بالغرفة، أسفرت عن فوز أشرف السعيد إبراهيم صحصاح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية رئيسًا للشعبة، وهدى عبد الحميد على الطبلاوي نائب أول رئيس الشعبة، ومحمد عبد الرحمن إبراهيم عمارة نائب ثان وأحمد محمد كمال الدين خضر سكرتيرًا عامًا للشعبة.

وأكد حاتم أهمية السياحة بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنها محافظة مهملة سياحياً رغم أنها تشمل جميع أنواع السياحة سواء السياحة الدينية وهى تتواجد بمدينة فوه التى يتواجد بها عدد 365 مأذنة بعدد أيام السنة وكذلك الكنائس التاريخية التى تتواجد بمدينة كفر الشيخ والكنيسة الموجودة بمدينة سخا التى كانت عبر رحلة العائلة المقدسة والسيد المسيح وكذلك السياحة الترفيهية والسياحة الثقافية، مشددا على أهمية قيام شعبة السياحة بالاهتمام بالمشاكل التى تواجه منتسبى الشعبة.