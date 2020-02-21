نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات تفعيل منظومة التحول الرقمي

عقد محمد محمود أبوزيد نائبا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا، لمتابعة العمل وما تم إنجازه في تفعيل منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية داخل مراكز ومدن المحافظة، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة جميع القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن عزت مدير عام اتصالات المنيا، والمهندس أسامة صالح مدير مشروعات المصرية للاتصالات، المهندس ناجي محمد مدير مديرية الطرق والنقل.

ناقش نائب المحافظ، خطة الحفر والتركيب لخطوط الألياف الضوئية لربط المباني والمنشآت الحكومية بالمحافظة، بالإضافة إلى خطة محافظة المنيا لرصف الطرق والعمل على توحيد الجهود وتنسيق الأعمال بين أعمال الحفر وأعمال الرصف ورد الشي لأصله.

كما تناول الاجتماع البيانات الخاصة بالمباني والمنشآت الحكومية والمستهدف ربطها بمنظومة التحول الرقمي والعمل على تدقيق الإحداثيات والبيانات الجغرافية الخاصة بها، موجها الشركة المصرية للاتصالات بسرعة إنجاز الأعمال من حفر وتركيب خطوط الإلياف الضوئية بالتنسيق المستمر، مع عرض تقرير يومي حول ما تم إنجازه من أعمال.