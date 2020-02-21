وكيل زراعة البحيرة: 18170 فدان قمح زيادة عن المساحة المستهدفة

قال المهندس محمد إسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن المنزرع الفعلى لعام 2019/2020، وما تم زراعته هو 386705 فدان قمح بنطاق الائتمان والإصلاح والاستصلاح.

وكان المستهدف زراعته 368535 فدانا، وبذلك تكون المساحة التى تم زراعتها بالزيادة عن المستهدف هى 18170 فدانا، كما تم زراعة 1935 فدان كتان بزيادة 425 فدانا عن المستهدف، وتم زراعة 871 فدان شعير من إجمالى 4545 فدان مستهدف، وتم زراعة 8967 فدان فول بلدى من إجمالى المستهدف 10757.

وأوضح الزواوي أنه تم زراعة 1365 فدان ثوم من إجمالى المستهدف وهو 8967 فدانا، وتم زراعة 12102 فدان بصل بزيادة 1631 فدان، والبرسيم تم زراعة 199447 فدانا من إجمالى المستهدف 242864 فدانا، وتم زراعة 36363 فدان بطاطس، و170296 فدان بساتين، و6633 فدان خضار، و37979 فدان بنجر السكر، و1433 فدان طيبيه وعطريه، ولوف 225 فدانا، و12184 فدان محاصيل أخرى.