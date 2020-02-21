" شعراوي": نسبة التصنيع المحلي للكشافات ووحدات الفصل بلغت 65٪ ..عدد الشركات الوطنية التي استثمرت في المشروع بلغت ٢٥ شركة حتى الآن



أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع والميادين العامة، خلال 5 سنوات بتكلفة بلغت 7.8 مليار جنيه، وفرتها المحافظات، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع.

واستعرض شعراوي، اليوم الجمعة، نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات، مشيداً بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة، وأن الوزارة تركز على تغير الكشافات، ذات القدرة ٤٠٠ وات، بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة ٢٥٠ وات، بأخرى قدرة ١٠٠وات.

وأشار إلى أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيباً في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، حيث تم توريد وتركيب أكثر من 224 ألف كشاف موفر للطاقة محققة وفر بقيمة 716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية، بـ196 ألف كشاف بوفر تجاوز603 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 ألف كشاف بوفر 593 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 164 ألف كشافة بوفرحوالى 457 مليون جنيه، ثم الغربية بتركيب 158ألف كشاف بوفر 457 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تلبية مطالب المدن السياحية من كشافات الليد كاملة فى محافظات الأقصر والغردقة ومطروح.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري، مشيراً إلى نسبة التصنيع المحلي للكشافات ووحدات الفصل بلغت حوالى 65%، ووصل عدد الشركات التي استثمرت وشاركت في المشروع 25 شركة وطنية حتى الآن.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية ثلاثية الوجه، وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد إنارة وإطفاء الكشافات، وتتميز هذه العدادات بتسجيلها للتيار المسحوب دورياً وهي مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طول العام وتبعا للمحافظة المركبة بها.