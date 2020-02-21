الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في هاناو بألمانيا

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة هاناو في غرب ألمانيا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كان شخص ألماني - 42 عاما، قد قتل 9 أشخاص من أصول أجنبية بإطلاق النار عليهم مساء أول أمس الأربعاء، ولاحقا قتل أمه - 72عاما، بإطلاق النار عليها، ثم قتل نفسه.

ويعتقد أن الهجوم الإرهابي جاء نتيجة دوافع عنصرية يمينية .