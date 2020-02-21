استقرار مؤشر الأنشطة الصناعية اليابانية في ديسمبر

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كشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، اليوم الجمعة، أن كافة الأنشطة الصناعية في البلاد ظلت مستقرة بدون تغيير في ديسمبر الماضي.

وظل مؤشر كافة الأنشطة الصناعية في اليابان ثابتا بدون تغيير في ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0 بالمئة في نوفمبر.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 3ر0 بالمئة.

ومن بين مكونات المؤشر، تراجع نشاط البناء بنسبة شهرية تبلغ 2ر0 بالمئة بعد انخفاض نسبته 1ر0 بالمئة في نوفمبر.

وتراجعت أنشطة صناعة الخدمات في ديسمبر بنسبة 2ر0 بالمئة، بعد زيادة نسبتها 4ر1 بالمئة في الشهر السابق.

كما ارتفع الانتاج الصناعي في ديسمبر بنسبة 2ر1 بالمئة، بعد انخفاض نسبته واحد بالمئة في الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر جميع الأنشطة الصناعية بنسبة 4ر1 بالمئة في ديسمبر، بعد زيادة نسبتها 8ر2 بالمئة في الشهر السابق.