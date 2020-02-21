قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن «بلاده تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين ولن تنحاز لطرف على حساب الآخر»، مؤكدًا أن مبدأ الجزائر هو عدم الانحياز.

وأضاف «تبون» في تصريحات لفضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، أن «كل المتدخلين في ليبيا مثل مصر والإمارات وروسيا وتركيا أصدقاء للجزائر»، متمنيًا أن يصل صوت بلاده للأصدقاء والأشقاء.

وأوضح أن «الجزائر لا تمتلك سوى الرأفة والرحمة للشعب الليبي الذي ينزف دمًا ودموعًا بسبب الأزمة الحالية»، منوهًا أن «الجزائر ليس لديها أطماع سياسية أو توسعية أو اقتصادية في ليبيا»، بحسب وصفه.

ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الجزائر تجمعها علاقات اقتصادية قوية مع تركيا وتاريخ مشترك وبقاء هذه العلاقات، مشيرًا إلى أن «بلاده لن تنجر وراء سياسات لم تخترها»، وفقًا لتعبيره.