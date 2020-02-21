إيران تنتخب برلمانا جديدا في تصويت يشوبه استبعاد الإصلاحيين

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يتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الجمعة لانتخاب برلمان جديد للبلاد.

وبسبب أزمة اقتصادية ومالية حادة واستياء واسع النطاق لسياسات الحكومة، فإن الإصلاحيين حول الرئيس حسن روحاني سيخسرون أغلبيتهم في البرلمان.

وبالمقابل، يأمل المحافظون والمتشددون الذين يرفضون، من بين أشياء أخرى، الاتفاق الدولي للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، في عودتهم السياسية.

وتسبب رفض مجلس صيانة الدستور المؤثر وغير المنتخب لآلاف المرشحين الإصلاحيين قبل الانتخابات في إحباط فرصهم في السيطرة على البرلمان.

ويقرر المجلس ما إذا كان المرشحون مؤهلين فكريا للترشح للبرلمان.

وكانت معايير مجلس صيانة الدستور مثيرة للجدل لسنوات. ووردت تقارير بأن عدد الإصلاحيين المسموح لهم بالترشح هذه المرة ضئيل للغاية، حتى أنهم ناضلوا من أجل تجميع قائمتهم المؤلفة من 30 مرشحًا في العاصمة طهران.

ويتنافس حوالي 7000 مرشح على 290 مقعدًا برلمانياً.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً (من الساعة 0430 إلى الساعة 1430 بتوقيت جرينتش)

وفي المدن الكبرى، من المتوقع أن تمدد وزارة الداخلية فترة الانتخابات حتى منتصف الليل.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الأقاليم الأصغر يوم السبت.

وفي المدن الكبرى يستغرق الفرز مدة تصل إلى 72 ساعة.