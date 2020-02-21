ترامب يعين أمريكية من أصول أردنية مستشارة للأمن الداخلي

عين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأمريكية من أصل أردني، جوليا نشيوات، مستشارة جديدة له للأمن الداخلي.

ووفقا لصحيفة "فلوريدا بوليتيكس"، فإن انضمام نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل مرة أخرى لصالح روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث عمل الاثنان معا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشغلت نشيوات منصب نائبة أوبراين، حين كان مبعوثا رئاسيا أمريكيا لشؤون الرهائن، على مدى 4 سنوات، ثم تولت منصب المبعوثة بالإنابة بعدما غادر أوبراين منصبه، ويحسب لها تمكنها من تحرير عشرات الرهائن الأمريكيين.

وكانت نشيوات شغلت سابقا منصب نائبة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيليرسون، كما شغلت منصب رئيسة أركان السياسة في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، وعدة مناصب في الإدارة الأمريكية.

وقالت قناة "رؤيا" الأردنية، إن نشيوات حاصلة على درجة الدكتوراة من معهد طوكيو للتكنولوجيا، ونقلت عن مقربين منها أنها تتكلم اللغة العربية بطلاقة رغم ولادتها ونشأتها في الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها تتواصل باستمرار مع أقاربها في مدينة السلط، وسط الأردن.