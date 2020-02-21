حركة «أيام الجمعة من أجل المستقبل» تتظاهر في هامبورج بمشاركة جريتا تونبرج

يعتزم آلاف من تلاميذ وطلاب المدارس تنظيم مظاهرات من أجل اتخاذ سياسات أفضل بشأن المناخ في هامبورج، اليوم الجمعة، قبل يومين من إجراء انتخابات إقليمية.

ويتوقع المنظمون أن يشارك 30 ألف في المظاهرات، من بينهم الناشطة السويدية، جريتا تونبرج.

ومن المقرر أن تبدأ المظاهرات من منطقة "هايليجن جايست فيلد" في حي سانت باولي بالمدينة، ومنها ستتحرك عبر وسط المدينة.

ومن المتوقع أن تلقي تونبرج كلمة، ومن المقرر أن تقيم فرقة "فيتس بروت" لموسيقى هيب هوب عرضا.

وكانت ناشطة المناخ السويدية المراهقة، شاركت في إضراب بشأن المناخ في هامبورج للمرة الأولى قبل حوالي عام.