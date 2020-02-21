نشطاء البيئة يحتجون على السماح لشركة تيسلا بمواصلة إزالة الغابات لإقامة مصنع في ألمانيا

أعلن نشطاء حماية البيئة عزمهم التصدي لحكم قضائي يسمح لشركة تيسلا الأمريكية لإنتاج السيارات الكهربائية بمواصلة قطع أشجار في المنطقة المخصصة لمصنعها الجديد في منطقة جرونهايده القريبة من برلين.

وقال متحدث باسم مجموعة "قراصنة الأشجار" المعنية بحماية البيئة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الجمعة، إن اثنين من النشطاء متواجدان منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم في الغابة للمكوث فوق الأشجار لأجل غير مسمى بغرض حمايتها.

وكانت المحكمة الإدارية العليا في برلين-براندنبورج رفضت شكويين لجمعيات حماية البيئة بشأن وقف قطع الأشجار على مساحة نحو 90 هكتارا.

ولا يجوز الطعن على هذا الحكم. ويرى نشطاء حماية البيئة أن قطع الأشجار مخالف للقانون، لأنه لم يتم منح ترخيص نهائي للمصنع.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في المصنع اعتبارا من يوليو عام2021، ومن المنتظر إنتاج 500 ألف مركبة من خط المصنع كل عام.