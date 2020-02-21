«البيئة» تعلن بدء موسم رصد وتسجيل الطيور المهاجرة برحلة عودتها إلى مواطنها

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية التى تقع بمسار هجرة الطيور مع بدء رحلة عودتها إلى مواطنها فى أوروبا بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى خاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى cop14، وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامةالمهاجرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائى وبيرد لايف انترناشيونال وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت فؤاد، أن الوزارة تعمل على رصد وتسجيل أنواع الطيور المهاجرة فى رحلتها مع توفير الحماية والرعاية البيطرية لها لضمان عودتها إلى مواطنها بشكل أمن لما تمثله الطيور من أهمية للإنسان والبيئة حيث تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها طبيعيا ومؤشرا هاما للتغيرات المناخية ومجال واسع لإجراء البحوث والدراسات فى مجال حفظ التوزان البيئي والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى كونها أحد الملقحات النباتية الهامة كذلك لاهميتها الاقتصادية المتمثلة فى توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور.

وأكدت أن مصر تقع ضمن أهم مسارات هجرة الطيور لكونها تعتبر جسر بري لربط آسيا واوروبا، حيث يتم رصد اكثر من 500 نوع من الطيور خلال كل ربيع وخريف، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية.

واستعرضت الوزيرة، عدد من جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة من خلال وضع خطط تنفيذية لتقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور برحلة هجرتها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح : وهو برنامج الغلق الجزئي لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد في الكهرباء، بالإضافة إلى القيام بحملات تفتشية لضمان منع الصيد الجائر والعمل على رصد و مراقبة انواع الطيور وتسجيلها علاوة على إنشاء أول مركز تجريبى لانقاذ الطيور فى جنوب سيناء لتوفير الرعاية البيطرية للطيور فى رحلة هجرتها كذلك العمل على دمج الشباب فى قطاع حماية الطيور المهاجرة من خلال تدريب الشباب للعمل فى مجال رصد ومراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح.

وتدعو الدكتورة ياسمين فؤاد المواطنين إلى التمتع بمشاهدة الطيور فى رحلة عودتها عبر زيارة المحميات التى تقع فى مسار هجرتها المنتشرة ومنها محميات جنوب سيناء.