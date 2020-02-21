المنافذ الحدودية العراقية تقرر منع دخول الإيرانيين 3 أيام

قررت المنافذ الحدودية العراقية منع دخول الإيرانيين ثلاثة أيام إلى البلاد، وذلك حسبما أفادته فضائية «الحدث»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وجاء قرار المنع وسط مخاوف من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»؛ وذلك بعد إعلان السلطات الإيرانية، أول أمس الأربعاء، عن وفاة شخصين بعد إصابتهما بالفيروس، فضلًا عن إصابة آخرين في ولاية قم الإيرانية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد طالبت السلطات، في وقت سابق من اليوم، بالإسراع في إغلاق الحدود مع إيران.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، أمس الخميس، أكتر من 2121 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 74 ألف إصابة.