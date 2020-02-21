أوبر تستأنف خدماتها في كولومبيا بنموذج تأجير جديد

قالت شركة أوبر تكنولوجيز الأمريكية لخدمات النقل الذكي إنها استأنفت عملياتها في كولومبيا مستخدمة نموذجا جديدا من خلاله يستأجر العملاء سيارة بسائق، حسبما أعلنت الشركة في بيان أمس الخميس نقلته وكالة أنباء بلومبرج.

ووفقا للنموذج الجديد، ستوفر أوبر خمسة مستويات مختلفة من الخدمة.

وقالت الشركة إنها تريد مواصلة المفاوضات مع السلطات الكولومبية لبناء لوائح عصرية لشركات خدمات النقل الذكي.

وكانت الشركة قد علقت عملياتها في الأول من فبراير الجاري، بعدما تلقت أمرا من هيئة الصناعة والتجارة بالبلاد بوقف ما وصفته الأخيرة بعمليات منافسة غير شريفة تتم عبر تطبيق أوبر.

وبدأت أوبر نشاطها في كولومبيا عام 2013، وتقول إن لديها 88 ألف سائق وتنقل مليوني شخص شهريا.