 محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم 9317 وثيقة تأمين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير القوى العاملة لتسليم 9317 وثيقة تأمين

محمد نصار
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 11:07 ص

استقبل اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة، لتوزيع 9317 وثيقة تأمين على الصيادين، والعمالة المؤقتة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

ويحضر الزيارة وحفل توزيع وثائق التأمين، عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء ناصف، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

 

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