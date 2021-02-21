إصابة 18 شخصا في تصادم بصحراوي المنيا الغربي عند مدخل بني مزار

شهد الطريق الصحراوي الغربي، إصابة 18 شخصًا، إثر وقوع تصادم بين سيارتين نقل بفنطاس وربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام جامعة الأزهر بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.



وكان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمود الحلواني مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بتصادم سيارتين أمام مقر جامعة الأزهر على الطريق الصحراوي الغربي بمركز بني مزار، وذلك بسبب التخطي الخاطئ للسيارة الثانية.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة 18 شخصًا بكدمات وجروح واشتباه ارتجاج، وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل ببني مزار، وتم خروج 8 حالات من المستشفى.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وقررت النيابة العامه التحفظ على السيارات للفحص الفني.