التشيك: 6755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك، أنه تم تسجيل حوالي 6755 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس السبت بالتوقيت المحلي، وهو أعلى بحوالي 1600 حالة، ما تم تسجيله في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الأحد.

ويتلقى حوالي ستة آلاف شخص العلاج حاليا في المستشفيات، أي أقل بواقع 500، ما كان عليه أمس الأول الجمعة.

غير أن حوالي 1300 مريض يحتاجون إلى عناية مركزة، وهو رقم قياسي مرتفع منذ بدء الجائحة في البلاد.

ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد الآن 119 ألفا، وهو أعلى عدد منذ أكتوبر الماضي، ويتلقى أكثر من 6300 شخص العلاج في المستشفيات، وأكثر من 1200 منهم في حالة خطيرة.

وكان وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، قد ذكر أمس السبت أن البلاد قد تفرض قواعد دخول أكثر صرامة عند معابرها الحدودية مع جمهورية التشيك فيما تزداد إصابات فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة، إن قرارا سوف يتم اتخاذه الأسبوع الجاري.