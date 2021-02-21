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رئيس تنزانيا يطالب المواطنين بارتداء الكمامة للوقاية من كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 21 فبراير 2021 - 2:16 م | آخر تحديث: الأحد 21 فبراير 2021 - 2:16 م

طلب رئيس تنزانيا جون ماجوفولي، من مواطنيه ارتداء أقنعة الوجه "الكمامات" كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا بعد شهور من عدم التشجيع على استخدامها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ماجوفولي القول في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه يجب على المواطنين فقط ارتداء الكمامات المصنعة في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، قال إن الكمامات المستوردة من دول أخرى ليست آمنة.

ويأتي هذا التحول بعد ثلاثة أيام من وفاة معلم سيف شريف حمد، النائب الأول لرئيس أرخبيل زنجبار الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في تنزانيا، وتوفي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكان ماجوفولي قد أعلن أن الدولة خالية من فيروس كورونا، مع تجنب عمليات الإغلاق وعدم التشجيع على ارتداء الكمامات وحظر إصدار بيانات بشأن فيروس كورونا منذ أبريل الماضي.

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